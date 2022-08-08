Ожидается, что новые чипы будут использовать для видеокарт следующего поколения.

MasterTux, Pixabay

В каталоге продукции на сайте Micron заметили появление GDDR6X чипов памяти со скоростью 24 Гбит/с — это указывает на запуск массового производства, пишет Wccftech. О подготовке новых чипов Micron сообщила в середине апреля вместе с объявлением о поставке модулей DRAM со скоростью 21 Гбит/с и плотностью 16 Гбит для производства видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. Одним из существенных преимуществ GDDR6X компания называла технологию модуляции PAM4 и конечно же высокую скорость, которая позволяет добиться высокой пропускную способности — около 1,008 ТБ/с для RTX 3090 Ti с её 384-битной шиной. Что немаловажно, более плотные чипы ёмкостью 2 ГБ позволили перейти к одностороннему расположению 24 ГБ памяти на печатной плате, упростив конструкцию и улучшив температурные показатели.

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Официально характеристики будущих видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 остаются неизвестными, возможно, информация появится в августе или сентябре, компания участвует в крупных мероприятиях и, если запуск новых видеокарт действительно запланирован на 3-4 квартал, то анонс не исключён в ближайшие месяцы. Вполне вероятно, что новые чипы Micron 24 Гбит/с будут использоваться в продвинутых моделях игровых и/или профессиональных видеокарт NVIDIA следующего поколения. Если предположить, что игровой флагман сохранит 384-битную шину памяти, то переход к чипам 24 Гбит/с позволил бы увеличить пропускную способность на 14% до 1,152 ТБ/с.