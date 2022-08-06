Появляется всё больше вариантов настольной видеокарты Intel начального уровня.

Компания MSI выпустила в Китае свою версию видеокарты Intel Arc A380, сообщает VideoCardz. Видеокарта представляет собой компактное низкопрофильное решение (172×75×38 мм) без заводского разгона, все спецификации соответствуют стандартным значениям: частота графического процессора 2000 МГц, 6 ГБ памяти GDDR6 с чипами 15,5 Гбит/с и уровень TDP 75 Вт. В системе охлаждения используются два небольших вентилятора, особенности конструкции радиатора не уточняются, кожух простой и похоже, что без какой-либо подсветки.

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Судя по всему, видеокарта предназначена для продажи в составе готовых компьютеров MSI и доступны эти компьютеры пока только на китайском рынке. Три варианта предлагаются на торговой площадке Jingdong Mall (JD), это модели на базе платформ LGA 1200 и LGA 1700 с материнскими платами начального уровня H510/H610 и процессорами Core i3-10105F, i5-10400F, i5-12400F. Стоимость компьютеров варьируется в диапазоне от 3599 до 4399 китайских юаней или примерно от 530 до 650 долларов США.