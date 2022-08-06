Сохранение в любой момент времени.

Эмулятор RPCS3 игровой консоли PlayStation 3 продолжает получать значимые улучшения, ранее в этом году разработчики ощутимо повысили производительность, отмечая, что весь потенциал ещё не исчерпан, а теперь внедрили крайне полезную игровую функцию «сохранение состояния» или Save State, сообщает GamingOnLinux. Новая функция позволяет сделать точный «снимок» состояния игры в любой момент, что зачастую помогает в прохождении.

реклама

Разработка сохранения состояний велась долгое время и наконец-то функция появилась в эмуляторе. Первоначальная реализация имеет некоторые ограничения, размер снимков может достигать нескольких гигабайт, создание снимка сопровождается выходом из игры и необходимостью её перезагрузки, также возможны проблемы с совместимостью снимков на разных версиях эмулятора. Разработчики продолжат совершенствовать сохранение состояний и исправлять недочёты, подробнее о работе функции можно узнать, посетив wiki-страницу на сайте проекта.

Источник: @rpcs3 в Twitter* GamingOnLinux * заблокирован в РФ