Компания участвует в конференции SIGGRAPH 2022.

Кроме игровых видеокарт Intel готовит профессиональные и серверные решения на базе архитектуры Alchemist, в последнее время они не так часто обсуждаются в новостях — внимание было приковано к игровым решениям и их первым рецензиям. Но уже на следующей неделе ситуация может измениться, Intel подтвердила участие в конференции по компьютерной графике SIGGRAPH 2022 и намеревается продемонстрировать возможности своих графических решений профессионального Arc Pro и серверного Arctic Sound-M (ATS-M) класса, сообщает ITHome.

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Intel запланировала в рамках конференции два доклада и ряд демонстрационных сессий. В частности, компания планирует продемонстрировать «сложную виртуальную 3D-сцену, использующую трассировку путей в реальном времени (RTPT) с более чем 1 миллиардом визуализированных объектов», а также работу видеокарт в Blender, возможности библиотек и плагинов собственной разработки для различного программного обеспечения и много чего ещё. Конференция SIGGRAPH 2022 начинается 8 августа, на первый же день запланирован один из докладов Intel.

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Ранее в сети замечали различные отсылки к профессиональным моделям видеокарт Intel Arc, например, в промо-материалах и на сайтах регуляторов были замечены настольный вариант A40 Pro, его мобильный аналог A40M Pro и несколько других моделей.