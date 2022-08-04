Похоже, второе поколение сосредоточено на энергоэффективности.

MasterTux, Pixabay

Накануне компания Innosilicon представила в Китае графические ускорители Fantasy 2. Новинки вызывали неподдельный интерес, в первом поколение Fantasy лучшие решения предлагали до 10 Тфлопс вычислительной производительности на операциях FP32, оснащались GDDR6X памятью и поддерживали популярные графические API, являясь гибкими решениями для применения в потребительских, профессиональных и промышленных системах. Похоже, что в новом поколении компания сосредоточилась на энергоэффективности и представила модели с небольшим энергопотреблением, которые могут работать без активного охлаждения, сообщает VideoCardz со ссылкой на публикацию китайского издания NetEase.

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Информации не так много, к преимуществам Innosilicon Fantasy 2 относят высокую производительность 3D-рендеринга, возможность применения для научных вычислений, ИИ и во многих других областях. Указаны следующие характеристики: вычислительная производительность на операциях FP32 достигает 1,5 Тфлопс, а на операциях INT8 — 12,5 Топс. Скорость заполнения пикселей 48 Гпик/с. Эти показатели обеспечиваются при низком энергопотреблении графического процессора от 4 до 15 Вт, что позволяет использовать пассивные системы охлаждения. Также отмечается повышенная безопасность, в частности, за счёт PUF (физически неклонируемые функции), широкая совместимость с ПО и поддержка популярных API, включая DX11.

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В основу каких конкретно моделей видеокарт ляжет новый графический процессор, не уточняется, это должны быть решения с поддержкой вывода изображения на несколько дисплеев, заявлена совместимость с HDMI2.0, eDP/DP 1.2, LVDS и VGA. Что касается видеопамяти, видеокарты будут комплектоваться чипами LPDDR5X/5/4/4X со скоростью до 10 Гбит/с, максимальная пропускная способность памяти 102,4 ГБ/с, а объём 2/4/8 ГБ. Видеокарты работают через интерфейс PCIe3.0x8.