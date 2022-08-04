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Инсайдеры некоторое время назад сообщали, что видеокарта GeForce RTX 4070 следующего поколения может получить 10 ГБ видеопамяти GDDR6 с чипами 18 Гбит/с и 160-битную шину. С одной стороны, такая конфигурация несколько разочаровывает, пропускная способность памяти в данном случае меньше чем у RTX 3070 — 360 ГБ/с против 448 ГБ/с. С другой стороны, ожидается, что в новой серии видеокарт увеличат объём кэш-памяти и этим компенсируют недостаток пропускной способности.

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То ли всё это фантазии инсайдеров, то ли NVIDIA передумала и, вспомнив критику выбора 10 ГБ видеопамяти для RTX 3080, решила изменить тестовую конфигурацию RTX 4070. Так или иначе, известный инсайдер @kopite7kimi в своём Twitter* сообщил об изменениях варианта RTX 4070 и даже назвал предполагаемую оценку видеокарты в 3DMark TimeSpy Extreme.

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Инсайдер утверждает, что теперь RTX 4070 получает 12 ГБ GDDR6 с шиной шириной 192 бита, память набрана чипами 21 Гбит/с. Совсем другое дело, ПСП такой конфигурации достигает 504 ГБ/с и это уже явный прогресс. Якобы на этом изменения не закончились, графический процессор тоже стал производительнее с большим количеством вычислительных блоков и CUDA-ядер: 60 SM и 7680 CUDA. Оценка в 3DMark TimeSpy Extreme более 11000 баллов, что ставит видеокарту рядом с RTX 3090 Ti текущего поколения. Стоит отметить, что ранее инсайдер назвал аналогичные характеристики для RTX 4070 Ti, за исключением того, что более продвинутой модели приписывался больший TGP, интересно, что теперь ожидает Ti версию и остановятся ли на этом изменения базового варианта видеокарты.

Источник:
@kopite7kimi в Twitter*
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#nvidia #видеокарты
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