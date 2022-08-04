Базовые частоты практически на уровне буста текущей серии Ryzen 5000.

Компания AMD подтвердила, что процессоры Ryzen 7000 (Raphael) будут представлены в этом квартале. Ожидается, что это произойдёт в середине сентября, на это указывают несколько источников, среди которых ресурс Wccftech и автор YouTube канала RedGamingTech, ранее в сети появлялись и другие свидетельства запуска линейки 15 сентября. Теперь ресурс Wccftech со ссылкой на источники перечисляет подготавливаемые модели и их характеристики.

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Как и предполагалось ранее, готовится четыре модели процессоров AMD Ryzen 7000 с количеством ядер от 6 до 16. Внимание сразу привлекают изменения в рабочих частотах и показателях TDP. Теперь базовая частота моделей лежит в диапазоне 4,5…4,7 ГГц, ранее такие значения соответствовали частоте в «бусте». Максимальная частота новых процессоров достигает 5,3…5,7 ГГц. Показатель TDP тоже вырос, ранее компания уже объяснила, что максимальный TDP процессоров 170 Вт — этот уровень соответствует 16- и 12-ядерной моделям. У 6- и 8-ядерных вариантов TDP равен 105 Вт. Как и прежде, максимальная мощность сокета PPT на 35% выше наибольшего TDP и равна для AM5 230 Вт. Также стоит отметить больший суммарный объём кэш памяти, в Zen 4 на каждое ядро приходится не 512 КБ кэш-памяти L2, а 1024 КБ.