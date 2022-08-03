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Серия оперативной памяти ADATA ACE объединила модули DDR5-6400 и DDR4-3600 со сдержанным дизайном
В рамках серии также представлен лимитированный вариант с ярким рисунком.
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Источник: ADATA ACE DDR5-6400 и DDR4-3600

Ассортимент оперативной памяти DDR5 продолжает увеличиваться наряду с увеличением скоростных показателей, однако DDR4 рано списывать со счетов, новые платформы Intel ещё оставляют пользователям выбор, переходить на следующее поколение памяти или остаться на старом, а AMD намекает, что платформа AM4 пока сохраняет актуальность. Поэтому и производители оперативной памяти продолжают не только предлагать новые модули DDR5, но и расширять ассортимент DDR4, так компания ADATA представила новую серию под названием ACE для создателей контента.

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В серии ADATA ACE предлагаются модули DDR5-6400 (CL36) и DDR4-3600 (CL18) в парных комплектах суммарным объёмом 32 ГБ (2×16 ГБ). Компания отмечает, что модули и микросхемы прошли тщательные проверки на надёжность, стабильность и совместимость с новейшими платформами AMD и Intel. Также серия выделяется необычным, но сдержанным и элегантным дизайном, а при обработке алюминиевых радиаторов использовался метод наноимпринтинга. Также компания представила ограниченную серию DDR5 из 520 модулей ADATA ACE с ярким рисунком в фирменной стилистике от немецкого дизайнера и иллюстратора под псевдонимом Мистер Фред (Mister Fred), с работами дизайнера можно ознакомиться на его личном сайте.

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Источник:
ADATA ACE DDR5-6400 и DDR4-3600
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#ddr4 #ddr5 #оперативная память #adata
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