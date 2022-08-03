Драйвера доступны как для новых видеокарт, так и для неподдерживаемых, включая модели GeForce семейства Kepler.

Abigail Diseno, Pixabay

В прошлом году NVIDIA уведомила о прекращении выпуска драйверов Game Ready для видеокарт GeForce семейства Kepler, а также устаревших операционных систем Windows 8.1 и Windows 7, поддержка которых компанией Microsoft близится к завершению или уже завершена для основной части потребителей. Несмотря на это, новые драйвера Security Update с исправлениями безопасности продолжают исправно выходить, позволяя пользователям укрепить ветхую защиту своих устаревших систем.

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Накануне появилась новая версия драйверов GeForce Security Update 473.81, как обычно, полный перечень исправлений можно изучить в «Бюллетене по безопасности», сообщает ресурс gHacks. Рейтинг серьёзности бюллетеня высокий и уязвимостей в нём закрыто довольно много, некоторые из них могут привести к DoS-атакам, повышению привилегий, подмене данных и раскрытию информации, так что стоит обратить пристальное внимание на новую версию. Доступно обновление для широкого спектра видеокарт, здесь и указанные выше GeForce GTX 600/700 серии, и даже новейшие видеокарты Ampere, хотя сложно представить, что кто-то может их использовать на Windows 7. Скачать драйвера можно на официальной странице загрузки.