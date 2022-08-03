1000 баллов в однопотоке позади.

Энтузиасты, заполучившие инженерные образцы процессоров Intel Raptor Lake-S, продолжают экспериментировать с их разгоном. Только накануне сообщалось о достижении уровня 6,0 ГГц, что удивительно, при использовании стандартных коммерческих систем жидкостного охлаждения класса AIO и зачастую без отключения эффективных ядер.

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Теперь уже удалось вплотную приблизиться к 6,2 ГГц (6185 МГц), рекордным разгоном отметился образец Intel Core i7-13700K, эффективные ядра тоже прилично разогнали, до 4189 МГц, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию инсайдера @QXE87 в Twitter*. Единственное, что потребовалось отключить, это технологию Hyper-Threading, а напряжение процессора было повышено до 1,536 В. В CPU-Z был установлен долгожданный рекорд, процессор преодолел 1000 баллов в одноядерном тестировании, если точнее, одноядерный и многоядерный результат 1010 и 11877 баллов.

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Такой разгонный потенциал впечатляет, особенно, учитывая, что это инженерные образцы, работающие на материнских платах 600-серии с ранними версиями BIOS. Можно ожидать, что серийные образцы процессоров будут ещё лучше, такое повышение частот уже гарантирует серьёзный прирост производительности, даже если сама архитектура Raptor Cove не так далеко ушла от Golden Cove.

Источник: @QXE87 в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ