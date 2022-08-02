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ADATA выпускает M.2 SSD LEGEND 960 со скоростью чтения до 7400 МБ/с
Новинка использует интерфейс PCIe Gen4x4 и поддерживает стандарт NVMe 1.4.
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Компания ADATA объявила о выпуске линейки новых твердотельных накопителей (SSD) формата 2280 с интерфейсом PCIe Gen4x4 — это модели LEGEND 960. Производители платформ и контроллеров для SSD продолжают совершенствовать и оптимизировать свои решения, что позволяет максимально приблизить скоростные показатели накопителей к пределу возможностей интерфейса. Модели LEGEND 960 повышают планку производительности, обеспечивая скорости последовательного чтения и записи до 7400 МБ/с и 6800 МБ/с соответственно. Показатели случайного чтения и записи при работе с блоками 4K достигают 750000 и 630000 IOPS.

Источник: ADATA LEGEND 960

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Накопители поддерживают стандарт NVMe 1.4, SLC кэширование и оснащаются DRAM-буфером, позиционируясь как решения для систем, ориентированных на выполнение различных тяжёлых задач, включая дизайн и моделирование.

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LEGEND 960 совместимы с настольными ПК и ноутбуками, а также с игровой консолью PlayStation 5, соответствуя требованиям по конструктивному исполнению и скоростным характеристикам. В дополнение производитель отмечает поддержку LDPC, 256-битноого шифрования AES и наличие гарантии сроком на 5 лет. LEGEND 960 доступны в вариантах объёмом до 4 ТБ включительно, сейчас на рынок выходят модели 1 ТБ и 2 ТБ, самый вместительный вариант ожидается к концу года. Стоимость не уточняется.

Источник:
ADATA
TechPowerUp
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#ssd #твердотельные накопители #adata
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