Всё больше и больше пользователей обращают внимание на Linux.

Новый отчёт Steam показывает, что после небольшой стагнации доля Linux пользователей игровой платформы продолжает понемногу увеличиваться и достигла очередного максимума. Конечно, Windows доминирует, но сообщество пользователей Linux с радостью отмечает любое положительное изменение, даже на сотые доли процента. Так в июле доля Linux пользователей в Steam увеличилась до 1,23%, что на 0,05% больше, чем месяцем ранее, передаёт Phoronix. Казалось бы, прирост небольшой, но в масштабах платформы Steam значение 0,05% может означать, что операционными системами на базе Linux в июле воспользовались миллионы пользователей, в начале года платформа установила рекорд по количеству одновременно активных игроков — 27942036.

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Кроме общего роста популярности операционных систем на базе Linux, увеличение доли Linux пользователей в Steam можно связать с несколькими факторами. Во-первых, Valve успешно продолжает устранять проблемы в цепочке поставок и наращивать производство портативных игровых компьютеров Steam Deck, недавно компания сообщила, что сможет отправить все зарезервированные на данный момент устройства покупателям в этом году. Во-вторых, слой совместимости Proton, оригинальный Wine и другие проекты для запуска Windows игр в Linux продолжают совершенствоваться. Недавно разработчики онлайн RPG-шутера Outriders решили проблемы с Easy Anti-Cheat на Linux и игра получила статус Steam Deck «Можно играть», также недавнее обновление Proton позволяет играть в Halo Infinite.