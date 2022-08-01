Что удивительно, поиграть ещё можно.

Вопрос о влиянии пропускной способности интерфейса PCIe на производительность видеокарт снова стал активно обсуждаться с выходом таких видеокарт, как AMD Radeon RX 6600/XT, RX 6500 XT, RX 6400, а также NVIDIA GeForce RTX 3050 — эти модели используют PCIe 4.0 с количеством линий меньше 16. Решения среднего сегмента не так подвержены проблемам, у них есть 8 линий PCIe и достаточно видеопамяти, а вот младшие модели AMD раскритиковали за наличие всего лишь 4 линий PCIe 4.0. При подключении к старым версиям интерфейса это действительно снижает производительность. Но что будет, если GeForce RTX 3050 подключить через PCIe 3.0 x1 — такой эксперимент провёл YouTube блогер RandonGaminginHD.

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Целесообразность эксперимента аргументируется возможным выходом из строя основного PCIe и использованием переходника для возвращения системы к жизни. Возможны и другие сценарии, например, попросту необходимо подключить вторую видеокарту, а единственный свободный слот на плате PCIe x1. Это может потребоваться для тестирования, а любители виртуальных машин могут таким образом подключить дополнительный ускоритель и прокинуть его в гостевую систему.

Данные: RandonGaminginHD на YouTube

Пропускная способность PCIe 3.0 x1 чуть меньше 1 ГБ/с, используемый GeForce RTX 3050 интерфейс PCIe 4.0 x8 позволяет передавать данные в 16 раз быстрее. В итоге, всё оказалось не так плохо, даже можно поиграть в современные игры, конечно, потеря производительности огромная и достигает 80%, но, на удивление, количество кадров в протестированных играх остаётся удовлетворительным.

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Источник: RandonGaminginHD на YouTube