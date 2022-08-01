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JONSBO выпускает систему охлаждения M.2 SSD с 20-мм вентилятором 14000 об/мин
Работает она довольно тихо и эффективно.
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Источник: JONSBO

Китайская компания JONSBO предлагает довольно много интересных компьютерных корпусов и систем охлаждения, в частности, для твердотельных накопителей (SSD). Накануне ассортимент компании расширился новой системой активного охлаждения для M.2 SSD с обозначением M.2-20. Обозначение указывает на размер вентилятора, это кроха диаметром 20 мм, но с невероятно высокой скоростью вращения — 14000 об/мин. Вентилятор устанавливается на торцевой плоскости системы охлаждения и продувает алюминиевый радиатор. Сверху вся система накрыта кожухом, общие габариты 24,5×74,5×27 мм, вес 60 г.

Источник: JONSBO

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Возвращаясь к характеристикам вентилятора, стоит отметить, что несмотря на устрашающую скорость вращения, акустические показатели находятся на хорошем уровне, производитель заявляет об уровне шума 24 дБА. Вентилятор обеспечивает расход воздуха 1,35 CFM (кубических футов в минуту) и статическое давление 4,31 мм вод. ст. Что касается эффективности, согласно внутренним испытаниям JONSBO, температура контроллера может быть снижена на величину до 47°C, а температура флэш-памяти — на величину до 33°C. Стоимость новинки не уточняется.

Источник:
JONSBO
Hermitage Akihabara
Guru3D
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#системы охлаждения #jonsbo
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На моей прошлой 2070s этот тест пару ошибок в видеопамяти давал (это и есть подозрительно), а так все прекрасно работало
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Нешешбек
12:57
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