Одна из систем — новый мини-ПК NUC.

В сети появились новые результаты мобильной видеокарты Intel Arc A770M в 3DMark Time Spy, сообщает VideoCardz. Во-первых, говорится о появлении в базе данных десятков устройств с этим флагманским ускорителем, а значит приближается начало продаж большого количества устройств на его основе. Во-вторых, само появление результатов в базе данных говорит о том, что драйвер работает должным образом и позволяет отключать оптимизации, из-за которых видеокарты Arc серии A ранее исключались из статистики.

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Один из представленных результатов 10793 балла получен без оптимизаций и имеет отношение к компактной фирменной системе Intel NUC12SNKi72, оснащённой не только графикой Arc, но и процессором Alder Lake. Другой результат 11667 баллов получен уже с оптимизациями и относится к 17,3-дюймовому игровому ноутбуку Clevo X270PTA. В обоих случаях видеокарта опережает RTX 3060M и приближается к RTX 3070M.

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Средняя частота работы графического процессора находилась в диапазоне 1710…1714 МГц, пиковые значения достигали 2050 МГц. Кроме того, стало известно, что 16 ГБ видеопамяти GDDR6 работают на эффективной частоте 14 ГГц. Температурный режим в мини-ПК NUC лучше, чем у ноутбука. В первом случае видеокарта разогрелась до 68°C, а во втором — до 80°C.

Источник: @_rogame в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ