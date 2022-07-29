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Новый 4-ядерный APU AMD Rembrandt заметили в Geekbench — 3CU RDNA 2 оказались лучше Vega 11
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На выставке Computex 2022 компания AMD анонсировала новые мобильные APU Mendocino для будущих недорогих ноутбуков. Они предложат 4 ядра на базе архитектуры Zen 2 с поддержкой SMT и интегрированную графику RDNA 2. Эти APU являются решениями начального уровня, оптимальными для работы и учёбы. Возможно, в дополнение AMD выпустит APU Rembrandt начального уровня на основе архитектур Zen 3+ и RDNA 2 — на это указывает новый отчёт в базе данных Geekbench 5.

Источник: Geekbench

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Недавняя запись в базе данных Geekbench 5 содержит информацию о совершенно новом APU AMD Rembrandt с кодом OPN 100-000000552-40_Y. Чип имеет 4 ядра и 8 потоков, а также 3 графических вычислительных блока. Может быть это и есть Mendocino, а Geekbench неверно определил семейство? Так или иначе, есть оценки производительности процессора и графики.

Источник: Geekbench
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В одноядерном тесте новинка набрала 1321 балл, а в многоядерном 4261 балл, обладая базовой частотой 2,90 ГГц с повышением до 4,14 ГГц. Оценка OpenCL составила 13755 баллов, что очень неплохо для всего лишь 3 вычислительных блоков, работающих на частоте 1600 МГц. Сравнение процессорной части ресурсом Wccftech показало, что новинка уступает 4-ядерному и 8-поточному представителю семейства Barcelo AMD Ryzen 3 5425U 2,5% в однопотоке и около 20% в многопотоке. А вот графика удивила, 3 вычислительных блока RDNA 2 обеспечивают такую же производительность, как Vega 11 (средние показатели от 11711 до 14198 на момент публикации).

Источник:
Geekbench #1, #2
Wccftech
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#amd #процессоры
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