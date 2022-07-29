Оценка интегрированной графики удивила.

На выставке Computex 2022 компания AMD анонсировала новые мобильные APU Mendocino для будущих недорогих ноутбуков. Они предложат 4 ядра на базе архитектуры Zen 2 с поддержкой SMT и интегрированную графику RDNA 2. Эти APU являются решениями начального уровня, оптимальными для работы и учёбы. Возможно, в дополнение AMD выпустит APU Rembrandt начального уровня на основе архитектур Zen 3+ и RDNA 2 — на это указывает новый отчёт в базе данных Geekbench 5.

реклама

Недавняя запись в базе данных Geekbench 5 содержит информацию о совершенно новом APU AMD Rembrandt с кодом OPN 100-000000552-40_Y. Чип имеет 4 ядра и 8 потоков, а также 3 графических вычислительных блока. Может быть это и есть Mendocino, а Geekbench неверно определил семейство? Так или иначе, есть оценки производительности процессора и графики.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Ti задешево в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В одноядерном тесте новинка набрала 1321 балл, а в многоядерном 4261 балл, обладая базовой частотой 2,90 ГГц с повышением до 4,14 ГГц. Оценка OpenCL составила 13755 баллов, что очень неплохо для всего лишь 3 вычислительных блоков, работающих на частоте 1600 МГц. Сравнение процессорной части ресурсом Wccftech показало, что новинка уступает 4-ядерному и 8-поточному представителю семейства Barcelo AMD Ryzen 3 5425U 2,5% в однопотоке и около 20% в многопотоке. А вот графика удивила, 3 вычислительных блока RDNA 2 обеспечивают такую же производительность, как Vega 11 (средние показатели от 11711 до 14198 на момент публикации).