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Мобильное семейство процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения выпустят к концу года
Похоже, тут Intel намеревается опередить конкурента.
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Хотя и известно, что процессоры Intel Raptor Lake-S будут представлены в этом году, сохраняется некоторая неопределённость со сроками. Также ранее появлялись предположения, что новые процессоры для ноутбуков стоит ждать только в следующем году.

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Как оказалось, Intel собирается выпустить мобильное семейство к концу этого года, раньше, чем через год после выпуска мобильных Alder Lake — сообщает VideoCardz со ссылкой на комментарии генерального директора Intel Пэта Гелсингера (Pat Gelsinger) к квартальному отчёту компании. Также глава Intel подтвердил актуальность планов представить настольные процессоры Raptor Lake-S этой осенью и отметил, что новое семейство предложит двузначный прирост производительности при сохранении сокета.

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Намечается интересное противостояние, AMD может опередить Intel в запуске новых настольных процессоров, в свою очередь, Intel может опередить конкурента в запуске мобильных платформ. VideoCardz напоминает, что мобильные платформы AMD Zen4 под кодовым названием Dragon Range и Strix Point ожидаются в следующем году. Интересно, какая дискретная графика составит компанию новым процессорам в будущих ноутбуках.

Источник:
Intel
VideoCardz
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#intel #ноутбуки #процессоры
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