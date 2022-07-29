Хотя и известно, что процессоры Intel Raptor Lake-S будут представлены в этом году, сохраняется некоторая неопределённость со сроками. Также ранее появлялись предположения, что новые процессоры для ноутбуков стоит ждать только в следующем году.
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Как оказалось, Intel собирается выпустить мобильное семейство к концу этого года, раньше, чем через год после выпуска мобильных Alder Lake — сообщает VideoCardz со ссылкой на комментарии генерального директора Intel Пэта Гелсингера (Pat Gelsinger) к квартальному отчёту компании. Также глава Intel подтвердил актуальность планов представить настольные процессоры Raptor Lake-S этой осенью и отметил, что новое семейство предложит двузначный прирост производительности при сохранении сокета.
Намечается интересное противостояние, AMD может опередить Intel в запуске новых настольных процессоров, в свою очередь, Intel может опередить конкурента в запуске мобильных платформ. VideoCardz напоминает, что мобильные платформы AMD Zen4 под кодовым названием Dragon Range и Strix Point ожидаются в следующем году. Интересно, какая дискретная графика составит компанию новым процессорам в будущих ноутбуках.
- Источник:
- Intel
- VideoCardz