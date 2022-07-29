Все обложки станут чистыми и понятными.

Valve вносит изменения в правила оформления игровых обложек на торговой площадке Steam, теперь разработчикам запрещается включать в их содержание такие элементы, как оценки изданий или отзывы рецензентов, названия или логотипы наград, а также другую текстовую или графическую информацию для привлечения внимания к скидкам или рекламы других продуктов. Теперь обложки должны быть чистыми и понятными: изображение, название игры и любой официальный подзаголовок, сообщает The Verge со ссылкой на заявление компании в блоге сообщества Steam.

реклама

Valve отмечает, что с пониманием относится к желанию разработчиков привлечь внимание к своей игре, но на площадке предусмотрены все необходимые разделы, где можно разместить дополнительную информацию. Не редки случаи, когда на изображения для обложек добавляют вводящие в заблуждение или неактуальные данные, а иногда их столько, что уже попросту сложно разглядеть логотип игры и сразу найти её название. Новые правила вступают в действие 1 сентября, подробнее с ними можно ознакомиться в сообществе Steam и в документации.