В однопотоке всё не так хорошо.

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Robert C, Pixabay

В бенчмарке Geekbench впервые отметился серверный процессор семейства Sapphire Rapids-SP, Xeon Platinum 8480+ является одной из лучших в предстоящей линейке, предлагая 56 ядер и 112 потоков, а также большую кэш-память — L2 и L3 уровни размером 112 и 105 МБ соответственно. Процессору предвещали базовую частоту 2,0 ГГц, что подтверждается информацией в базе данных Geekbench, TDP монстра неизвестен, по слухам, он составляет 350 Вт для инженерных образцов.

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Процессору удалось показать результат 752 балла в однопоточном тестировании, что поначалу не впечатляет, по оценке Wccftech, процессор уступил 3% модели текущего поколения Xeon Platinum 8380, однако, во-первых, базовая частота последнего выше на 300 МГц, во-вторых, частота отдельных ядер Xeon Platinum 8480+ в тесте падала ниже 2,0 ГГц, возможно, тестовая платформа была не в лучшей форме.

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При всём при этом, многоядерная оценка нового процессора выше на 35%, главным образом этот результат достигается за счёт большего количества ядер, у представителя Ice Lake-SP их 40. В конечном итоге стоит ожидать гораздо большее преимущество.