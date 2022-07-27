Стоимость доходит до 5000 долларов США.

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte





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EVGA объявила о доступности открытого корпуса для ПК E1 в трёх различных комплектах для досборки по цене от 1599,99 до 4999,99 долларов США. Рама корпуса E1 изготовлена из углеродного волокна полотняного переплетения 3K, для установки компонентов предусмотрена независимая подвесная платформа на стальных тросах. Отмечается, что E1 имеет самую лёгкую конструкцию рамы по сравнению с другими корпусами того же объёма, весит корпус 2,76 фунта (1,25 кг). Также корпус оснащается панелью с набором аналоговых стрелочных датчиков.

Подвесная платформа позволяет установить материнскую плату и другие компоненты, включая системы жидкостного охлаждения. Комплект KIT 2 включает корпус, подвесную платформу и набор для вертикального монтажа графического процессора. Комплект KIT 1 в дополнение снабжается видеокартой GeForce RTX 3090 Ti K|NGP|N HYBRID GAMING, блоком питания T2 мощностью 1600 Вт и стоит 3699,99 долларов США.

Самая дорогая версия под названием BARE BONES включает всё то, что есть в KIT2, и ещё материнскую плату Z690 Dark K|NGP|N с адаптером питания для видеокарты Powerlink 52U. Адаптер выполняет роль переходника с двух 12VHPWR на пять 8-контактных разъёмов питания и дополнительного стабилизатора. Кроме того, версия BARE BONES бесплатно комплектуется премиальным сундуком для транспортировки стоимостью 800 долларов США.

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