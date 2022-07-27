Ремастер получился отличный и рекордно продавался.

Инсайдер billbil-kun активизировался на последней неделе июля и выдал очередную подборку предполагаемых игр следующего месяца для основного (Essentials) плана подписки сервиса PlayStation Plus. Уже долгое время billbil-kun верно предсказывает игры из ежемесячных подборок, имея практически безупречный послужной список, но слухи есть слухи и относиться к ним нужно с осторожностью. Во всяком случае, если вы планировали что-то приобрести из озвученного списка, то, вероятно, с этим стоит немного повременить, а список следующий:

Ремастер первой и второй части из серии игр Tony Hawk Pro Skater 1+2 (PS5/PS4), который был хорошо принят критиками и сообществом, став самой продаваемой игрой во франшизе.

Yakuza: Like a Dragon (PS5/PS4).

Little Nightmares (PS4).

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Перечисленные игры должны стать доступны 2 августа, во вторник первой недели последнего месяца лета, а активировать проекты можно будет до 6 сентября.