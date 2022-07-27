Довольно компактные, но мощные новинки, с рядом особенностей, продлевающих срок службы.

Компания FSP представила новую линейку блоков питания Hydro PTM X Pro, состоящую из двух моделей мощностью 850 и 1000 Вт. Эти новинки отличаются «платиновыми» сертификатами 80 PLUS Platinum, что подтверждает эффективность не менее 92%, обладают полностью модульной конструкцией и небольшими размерами — длина 130 мм делает модели совместимыми с любым корпусом формата Mid-Tower, сообщает производитель. Кроме того, интересной особенностью является конформное покрытие промышленного класса для дополнительной защиты от неблагоприятных условий, таких как пыль или повышенный уровень влажности.

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В конструкции используются на 100% японские конденсаторы большой ёмкости, рассчитанные на работу при напряжении до 450 В, температуре 105°C. Блоки питания предлагают одну мощную линию 12 В, способную предложить силу тока до 83,33 А для модели мощностью 1000 Вт и 70,83 А для модели мощностью 850 Вт. В числе других особенностей: 120-мм PWM вентилятор с гидродинамическим подшипником, активный PFC, набор защит OCP, OVP, OPP, SCP, OTP и срок службы не менее 100000 часов.

Hydro PTM X Pro позиционируется как доступная серия для геймеров и создателей контента, которым требуется высокая производительность и надёжность. К сожалению, новых кабелей 12VHPWR для подключения PCI-Express 5.0 видеокарт нет, зато есть сразу шесть коннекторов 6+2, так что придётся пользоваться переходником. FSP Hydro PTM X Pro мощностью 1000 Вт ожидается в продаже по цене 199 долларов США, а модель 850 Вт — 179 долларов США.

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