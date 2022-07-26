Остаётся надеяться, что выпустить такое количество моделей действительно в планах компаний.

В этом году ожидается выход новых видеокарт NVIDIA и AMD, слухи о новинках появляются практически каждый день. До сих пор неизвестна номенклатура подготавливаемых моделей, даже инсайдеры в последнее время стали напоминать, что маркетинговые названия продуктов неизвестны — компании могут поменять привычное цифровое и буквенное обозначение. Возможно, некоторое представление об именовании будущих новинок даст новая запись в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), где только что обнаружили регистрацию целого ряда видеокарт NVIDIA GeForce серии RTX 40 (Ada Lovelace) и AMD Radeon RX 7000 (RDNA 3) компанией AFOX.

AMD Источник: карточки регистрации AFOX в ЕЭК для NVIDIA

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Как отмечает Wccftech, регистрация в ЕЭК не является абсолютным подтверждением того, что все перечисленные модели когда-нибудь появятся на рынке, список просто может отражать ожидания компании AFOX или имена могут быть зарезервированы наперёд. Так или иначе, стоит взглянуть на список. И в случае с NVIDIA, и в случае с AMD списки содержат имена моделей от флагманских до бюджетных. В списке AFOX для видеокарт NVIDIA всё начинается с супер-флагмана RTX 4090 Ti и заканчивается бюджетной RTX 4050, в списке AFOX для AMD тоже всё вполне ожидаемо, в верхней части RX 7900 XT, а в нижней — RX 7500. Остаётся надеяться, что компании действительно намереваются представить настолько полный диапазон решений.

Источник: ЕЭК: NVIDIA, AMD @harukaze5719 в Twitter* Wccftech * заблокирован в РФ