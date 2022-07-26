В основе модулей тщательно отобранные микросхемы и Extreme OC PMIC.

CORSAIR объявила о выпуске новых комплектов оперативной памяти в серии VENGEANCE RGB DDR5, которая предлагает не только высокую производительность с эффективным охлаждением, но и потрясающую RGB подсветку. Компания напоминает, что для модулей памяти всех серий тщательно отбирает микросхемы и использует качественные печатные платы — всё для стабильности сигнала и достижения максимальной производительности. Используется Extreme OC версия микросхемы управления питанием PMIC.

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Охлаждение модулей VENGEANCE RGB DDR5 реализовано за счёт цельного алюминиевого радиатора с красивым дизайном, модули доступны в чёрном и белом цвете. На верхней части располагается панорамная полоса с яркой динамической, индивидуально настраиваемой десятизонной RGB подсветкой. Настройка, синхронизация подсветки с остальными устройствами и играми осуществляется через фирменное ПО CORSAIR iCUE. В нём же реализуют возможность редактирования и записи XMP 3.0 профилей, в том числе, будет доступна регулировка напряжения на модуле для достижения более стабильного разгона.

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Серию VENGEANCE RGB DDR5 пополнят комплекты объёмом до 32 ГБ (2×16) со скоростью до 6400 МТ/с (CL 38-40-40-84 / 1,35 В). Затем появятся комплекты 6600 МТ/с (CL 32-39-39-76 / 1,4 В) объёмом 64 ГБ (2×32). На продукцию распространяется ограниченная пожизненная гарантия. На сайте CORSAIR стоимость парного комплекта DDR5-6400 на 32 ГБ составляет 304,99 USD, а начинается серия с вариантов DDR5-5200 стоимостью 224,99 USD.