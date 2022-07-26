Ускорители могут применяться во множестве задач.

Innosilicon объявила о намерении провести презентацию в честь выпуска новых графических ускорителей Fantasy 2 (кит. 风华 2 号), сообщает ресурс ITHome. Презентация пройдёт в рамках семинара «Передовые технологии графических процессоров» 3 августа в «Долине оптики» в Ухане. В числе преимуществ ускорителей Fantasy 2 называют низкое энергопотребление, высокую производительность в рендеринге и граничных вычислениях. На конференции ожидается всесторонняя демонстрация возможностей ускорителей в потребительских системах для решения офисных задач, корпоративных и промышленных системах управления, рендеринга, периферийных вычислений и искусственного интеллекта, а также в различных терминалах, системах ГИС и многих других.

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В ноябре прошлого года Innosilicon представила серию графических ускорителей Fantasy 1 с графическими процессорами на базе архитектуры Imagination IMG BXT. Серия включала четыре модели, самыми производительными из которых были A-Type и B-Type. Первая предлагала теоретическую вычислительную производительность на операциях FP32 до 5 Тфлопс, а вторая была в два раза быстрее за счёт наличия двух графических процессоров, отмечает VideoCardz. Модели оснащаются памятью GDDR6X объёмом до 16 ГБ и поддерживают все основные графические API, включая DirectX 11 и 12, а также могут обслуживать до 32 облачных систем.