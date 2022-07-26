Самое интересное, за счёт чего.

Владельцев игровых консолей Xbox Series X/S в будущем ожидает ускорение загрузки. Новое обновление, пока доступное в программе предварительной оценки, сокращает время «холодной загрузки» из режима энергосбережения на целых 5 секунд, сообщает Tom's Hardware. Вроде бы немного, но если задуматься и посчитать, сколько времени это сэкономит за год, то получается целых 30 минут, при условии хотя бы одного ежедневного запуска. Ну и для придания пущей важности обновлению можно оперировать относительными величинами, таким образом, сокращении времени загрузки достигает 25% — ранее требовалось 20 секунд. Вот только не очень понятно, за счёт чего этого удалось добиться.

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Как отмечает Tom’s Hardware, одной из составляющих ускорения загрузки является уменьшение времени анимации появления логотипа Xbox при включении питания, теперь это не 9 секунд, а только 5. Остаётся ещё 1 секунда, возможно, её удалось выиграть за счёт дополнительных оптимизаций технологии Direct Storage, которая позволяет максимально полезно использовать возможности быстрых твердотельных накопителей.