Видеокарта промелькнула в одном из видео на платформе Bilibili.

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Видеокарта Intel Arc A380 на данный момент доступна в Китае от одного производителя, хотя с момента запуска прошло уже более месяца. В ближайшее время ситуация может измениться и на рынке появится больше вариантов. В видео на китайской платформе Bilibili заметили Arc A380 от компании ASRock. Как отмечает Wccftech, компактная модель относится к линейке производителя под названием Challenger.

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Предполагаемая ASRock Arc A380 Challenger основана на компактной печатной плате и оснащается довольно простой системой охлаждения с одним вентилятором и алюминиевым лепестковым радиатором — этого вполне достаточно для такого решения. Маркировка Intel Arc виднеется на кожухе, а из-под него выглядывает единственный 8-контактный разъем дополнительного питания.

Спецификации модели остаются неизвестными, странно и то, что перечень партнёров Intel в объявлении к запуску в Китае не содержал компании ASRock. Но видеокарта похожа на реальную и пользователь продемонстрировал её подключение и определение в программном обеспечении.

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С выпуском видеокарты Intel компания ASRock больше не будет эксклюзивным партнёром AMD Radeon, пишет VideoCardz. Как известно, ASRock уже много лет выпускает материнские платы на чипсетах Intel.