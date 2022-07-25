Видеокарта Intel Arc A380 на данный момент доступна в Китае от одного производителя, хотя с момента запуска прошло уже более месяца. В ближайшее время ситуация может измениться и на рынке появится больше вариантов. В видео на китайской платформе Bilibili заметили Arc A380 от компании ASRock. Как отмечает Wccftech, компактная модель относится к линейке производителя под названием Challenger.
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Предполагаемая ASRock Arc A380 Challenger основана на компактной печатной плате и оснащается довольно простой системой охлаждения с одним вентилятором и алюминиевым лепестковым радиатором — этого вполне достаточно для такого решения. Маркировка Intel Arc виднеется на кожухе, а из-под него выглядывает единственный 8-контактный разъем дополнительного питания.
Спецификации модели остаются неизвестными, странно и то, что перечень партнёров Intel в объявлении к запуску в Китае не содержал компании ASRock. Но видеокарта похожа на реальную и пользователь продемонстрировал её подключение и определение в программном обеспечении.
С выпуском видеокарты Intel компания ASRock больше не будет эксклюзивным партнёром AMD Radeon, пишет VideoCardz. Как известно, ASRock уже много лет выпускает материнские платы на чипсетах Intel.
- Источник:
- A我要搞机, Bilibili
- Wccftech
- VideoCardz