И другие слухи вечера понедельника о будущей линейке NVIDIA.

К вечеру понедельника появились новые слухи о будущих видеокартах NVIDIA, источники прежние: инсайдеры, известные в Twitter* под псевдонимами kopite7kimi и Greymon55, а также китайский технологический форум ChipHell.

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Во-первых, kopite7kimi уточнил предыдущую информацию о самом мощном варианте видеокарты на базе архитектуры Ada Lovelace. Сразу стоит отметить, что инсайдер не уверен, появится ли такой вариант, а если появится, то под каким именем, возможно, это будет TITAN. Так вот, этой мифической видеокарте приписывают вариант платы под кодовым обозначением PG137-SKU0 и графический процессор AD102-450-A1. Ранее kopite7kimi сообщал, что предполагаемые видеокарты RTX 4090/4080 получат различные варианты одной печатной платы PG139, а значит для мощнейшего мифического варианта подготовлена плата уже классом выше и она будет рассчитана на мощность 800 Вт. В графическом процессоре AD102-450-A1 якобы будут активны 18176 CUDA-ядер, а объём видеопамяти GDDR6X составит 48 ГБ и чипы будут использоваться 24 Гбит/с.

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Во-вторых, появляется всё больше слухов о том, что в этом году выйдет только одна видеокарта из новой линейки. Инсайдеры стали чаще опускать названия моделей: Greymon55 говорит об одной модели на базе графического процессора AD102, в обсуждении на китайском форуме ChipHell говорят о флагманской модели RTX 40 — маркетинговые названия неизвестны. Из перевода блогера harukaze5719 можно понять, что партнёры NVIDIA смогут выбирать для разных версий флагмана уровень энергопотребления TGP 450 или 600 Вт, что будет указано на коробке. Лимит не повлияет на пиковую частоту, но позволит поддерживать её стабильнее.

Источник: kopite7kimi, Greymon55 и harukaze5719 в Twitter* ChipHell VideoCardz * заблокирован в РФ