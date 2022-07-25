Активное охлаждение позволяет снизить температуру, но преимущество относительно пассивных систем конкурентов не так велико.

В мае GeIL представила первую в мире серию модулей оперативной памяти DDR5 с активным охлаждением. Выглядят новинки эффектно, предлагая скорость работы до 6600 МТ/с. Сообщалось, что активное охлаждение позволяет эффективнее отводить тепло, особенно от встроенной микросхемы управления питанием PMIC. Видеоматериал с итогами тестирования модулей накануне был опубликован YouTube каналом Hardware Canucks, что отметил ресурс hardwareLUXX. Впечатление обзор оставил неоднозначное.

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Как отметили в Hardware Canucks, модули действительно получили красивый и уникальный дизайн, а также предлагают одни из самых высоких скоростей на рынке. Решение привлечёт внимание энтузиастов, которые хотят сделать свою сборку необычной. Но не всё так просто, когда речь заходит о прямом назначении активной системы охлаждения. Эффект от неё есть и довольно неплохой, при включении вентиляторов температура PMIC снижается на 3…4°C, с 55°C до 52°C. Но, когда речь заходит о конкуренции с другими, пассивно-охлаждаемыми модулями известных производителей, существенного преимущества по температурам решение не демонстрирует:

GeIL EVO V DDR5 RGB Hardcore Gaming Memory: 52°C

Corsair Dominator Platinum RGB DDR5: 51,3°C

G.Skill Trident Z5 RGB DDR5: 53,8°C

Corsair Vengeance DDR: 52,9°C

Разборка модулей показала довольно простое внутреннее строение и очень тонкие теплораспределители. По мнению Hardware Canucks, решение GeIL не использует весь потенциал активного охлаждения, например, можно было предусмотреть какие-то оребренные теплораспределители. Ко всему прочему, вызывает вопросы уровень шума и долговечность вентиляторов.

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Вполне вероятно, что активное охлаждение распространится, если на рынке появятся модули со скоростями до 12000 МТ/с, такие скоростные показатели предсказывали некоторые производители.