В мае GeIL представила первую в мире серию модулей оперативной памяти DDR5 с активным охлаждением. Выглядят новинки эффектно, предлагая скорость работы до 6600 МТ/с. Сообщалось, что активное охлаждение позволяет эффективнее отводить тепло, особенно от встроенной микросхемы управления питанием PMIC. Видеоматериал с итогами тестирования модулей накануне был опубликован YouTube каналом Hardware Canucks, что отметил ресурс hardwareLUXX. Впечатление обзор оставил неоднозначное.
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Как отметили в Hardware Canucks, модули действительно получили красивый и уникальный дизайн, а также предлагают одни из самых высоких скоростей на рынке. Решение привлечёт внимание энтузиастов, которые хотят сделать свою сборку необычной. Но не всё так просто, когда речь заходит о прямом назначении активной системы охлаждения. Эффект от неё есть и довольно неплохой, при включении вентиляторов температура PMIC снижается на 3…4°C, с 55°C до 52°C. Но, когда речь заходит о конкуренции с другими, пассивно-охлаждаемыми модулями известных производителей, существенного преимущества по температурам решение не демонстрирует:
- GeIL EVO V DDR5 RGB Hardcore Gaming Memory: 52°C
- Corsair Dominator Platinum RGB DDR5: 51,3°C
- G.Skill Trident Z5 RGB DDR5: 53,8°C
- Corsair Vengeance DDR: 52,9°C
Разборка модулей показала довольно простое внутреннее строение и очень тонкие теплораспределители. По мнению Hardware Canucks, решение GeIL не использует весь потенциал активного охлаждения, например, можно было предусмотреть какие-то оребренные теплораспределители. Ко всему прочему, вызывает вопросы уровень шума и долговечность вентиляторов.
Вполне вероятно, что активное охлаждение распространится, если на рынке появятся модули со скоростями до 12000 МТ/с, такие скоростные показатели предсказывали некоторые производители.
- Источник:
- Hardware Canucks, YouTube
- hardwareLUXX