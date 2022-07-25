Похоже, это первое подтверждения подготовки высокопроизводительных систем, предполагаемых конкурентов AMD Ryzen Threadripper Pro.

Спустя долгое время и множество слухов появилось первое официальное подтверждение намерений Intel представить новую высокопроизводительную платформу для рабочих станций, сообщает VideoCardz. Намёк нашли в одном из документов на сайте компании, где новый чипсет под названием W790 соседствует с другими вариантами 600 серии, в том числе W680 для рабочих станций начального класса на базе процессоров Alder Lake. Последнее дополнительно указывает на то, что W790 ориентирован на совершенно другой уровень производительности, гораздо более высокий. Судя по документу, чипсет W790 уже доступен в степпинге B1.

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Чипсеты в документе не сопоставляются с поддерживаемыми процессорами, по слухам, это должны быть специальные модели Xeon W (Workstation) семейства Sapphire Rapids. Линейка может охватывать большой диапазон моделей, начиная от 12-ядерных и 24-поточных и заканчивая 56-ядерными и 112-поточными. Все они основаны только на производительных ядрах и поддерживают дополнительные инструкции, например, AVX-512. Хоть эта линейка и может считаться преемницей Core X, изменения в схеме именования чипсетов с переходом от обозначения X к W намекают на смещение акцента от настольных систем для энтузиастов в сторону профессиональных рабочих станций.

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Сроки запуска неизвестны, есть предположения, что серия появится вскорости после потребительских процессоров Raptor Lake и материнских плат 700 серии в начале четвёртого квартала, но планы могут сместиться из-за задержки Sapphire Rapids. Недавно в сети оставила след первая плате с чипсетом W790 — ASUS Pro WS W790E-SAGE появилась в списке предстоящих изменений в инструменте мониторинга HWiNFO.