При необходимости чистой установки Windows не всегда под рукой оказывается самый «свежий» дистрибутив с последними обновлениями. Случается всякое, иногда приходится устанавливать уже довольно устаревшую версию, что влечёт за собой необходимость ручного обновления после установки. То ли дело Linux, при наличии интернет-подключения многие дистрибутивы во время установки загружают свежие пакеты из репозиториев. В недавнем обновлении Windows 11 реализовали нечто похожее.
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Как сообщает Neowin, среди множества улучшений в обновлении Windows 11 под номером KB5015882 присутствует улучшение производительности при большом количестве операций ввода вывода, исправление ошибок в проводнике, а также новая возможность обновления Windows 11 при первом запуске: «Позволяет обновить систему до более новой версии Windows 11 при первом запуске Windows, если устройство соответствует требованиям».
Изначальная формулировка не очень информативна, Microsoft имеет ввиду обновление на этапе OOBE (out-of-box-experience), когда происходит подготовка к работе установленной операционной системы, объясняет XDA-Developers. Кроме описанного выше примера, это также позволит покупателям ПК с предустановленной Windows 11 обновлять свою систему, если конечно этап OOBE не был завершён.
- Источник:
- Neowin
- XDA-Developers