Чтобы после установки уже не нужно было искать обновления.

При необходимости чистой установки Windows не всегда под рукой оказывается самый «свежий» дистрибутив с последними обновлениями. Случается всякое, иногда приходится устанавливать уже довольно устаревшую версию, что влечёт за собой необходимость ручного обновления после установки. То ли дело Linux, при наличии интернет-подключения многие дистрибутивы во время установки загружают свежие пакеты из репозиториев. В недавнем обновлении Windows 11 реализовали нечто похожее.

реклама

Как сообщает Neowin, среди множества улучшений в обновлении Windows 11 под номером KB5015882 присутствует улучшение производительности при большом количестве операций ввода вывода, исправление ошибок в проводнике, а также новая возможность обновления Windows 11 при первом запуске: «Позволяет обновить систему до более новой версии Windows 11 при первом запуске Windows, если устройство соответствует требованиям».

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей Цены RTX 3090 идут к 100 тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела 12700KF за копейки в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Изначальная формулировка не очень информативна, Microsoft имеет ввиду обновление на этапе OOBE (out-of-box-experience), когда происходит подготовка к работе установленной операционной системы, объясняет XDA-Developers. Кроме описанного выше примера, это также позволит покупателям ПК с предустановленной Windows 11 обновлять свою систему, если конечно этап OOBE не был завершён.