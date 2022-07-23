Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Младшие модели в серии процессоров Intel Sapphire Rapids для рабочих станций могут получить 12 ядер
Появился начальный список предполагаемых преемников Core X.
анонсы и реклама
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
-25% на 3050 MSI Gaming = за копейки
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде
-30% на 3090 MSI в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 с началом
Robert C, Pixabay

Накануне в сети заметили одну из предполагаемых моделей серии процессоров Intel Sapphire Rapids для рабочих станций — 56-ядерный и 112-поточный Xeon W9-3495. Сегодня VideoCardz удалось получить сведения о некоторых других моделях, ссылаясь на анонимные источники ресурс приводит список из 12 процессоров серии 112L/1S Xeon XCC, судя по всему, название указывает на более производительную категорию моделей Extreme Core Config для односокетных систем на базе платформы W790.

Источник: VideoCardz

реклама

В списке присутствуют как утверждённые модели, так и несколько инженерных образцов. Что интересно, самыми младшими являются 12-ядерные и 24-поточные процессоры, следующие модели в списке появляются с шагом 4 ядра вплоть до 28-ядерного варианта. Далее идут уже 36- и 56-ядерные модели, возможно, в конечном итоге пространство между ними будет заполнено и другими вариантами, неизвестно, насколько список достоверен и полон. Показатель TDP в серии изменяется от 220 Вт до 350 Вт, а объём кэш-памяти от 30 МБ до 105 МБ.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3060 за копейки в Регарде, смотри
3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3050 дешевле 30 тр в Регарде
12700KF за копейки в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

О количестве поддерживаемых каналов памяти и линий PCIe не сообщается, однако слухи указывают на поддержку 8 каналов и до 112 линий PCIe Gen 5. Ожидается, что процессоры Xeon W станут преемниками серии Core X (Ice Lake-X, Cascade Lake-X) и будут конкурировать с AMD Ryzen Threadripper Pro.

Источник:
VideoCardz
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #intel xeon #intel sapphire rapids #рабочие станции
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ошибка драйверов снижала производительность новых видеокарт Intel Arc в сто раз
Intel подтвердила наличие 16 ГБ видеопамяти у видеокарты Arc A770 и 8 ГБ у Arc A750
Core i7-13700K в паре с памятью DDR5 ощутимо оторвался от AMD Ryzen 9 5950X в тесте Geekbench 5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европа потихоньку отменила санкции против российского титана в угоду Airbus и Boeing
12
Подписка EA в Steam продаётся со скидкой за 40 рублей
11
Какую видеокарту купить для God of War и Elden Ring – 5 геймерских GPU от 19 000 рублей
10
Виталик Бутерин подтвердил сроки перехода Эфира на PoS и назвал ключевые задачи на 2023 год
8
Китайская подделка на RTX 3060 с ограниченной памятью превосходит оригинал в играх
5
Какую видеокарту купить для World of Tanks в магазинах РФ – 6 игровых моделей от 6000 рублей
7
Невезучий майнер потратил миллион рублей на оборудование, а заработал всего 90 тыс. рублей
15
Опубликованы системные требования футбольного симулятора FIFA 23
+
Флагманские видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют и возвращаются к рекомендованным ценам в магазинах РФ
13
Появились первые тесты флагманской Intel Arc A770: до 65 fps в Cyberpunk 2077 в 2K-разрешении
5
Киты активно сливают Эфир, а хомяки наращивают активы на фоне роста курса криптовалюты
8
GeForce RTX 3080 не справилась с Saints Row в 4K@60fps – требуется более мощная GeForce RTX 4090
9
В РФ разблокировали Tor Browser
23
Версия FIFA 23 для Nintendo Switch лишится множества контента из других версий
+
Microsoft представила интерфейс переполнения панели задач в последней сборке Windows 11 Insider
6
Ошибка драйверов снижала производительность новых видеокарт Intel Arc в сто раз
6
Сколько будут давать за 1 доллар к концу 2022г – в правительстве РФ ожидают снижение курса до 80р
70
The Elder Scrolls Online за восемь лет привлекла внимание 21 миллиона пользователей
+
Изучаем первые достоверные рендеры графического чипа Radeon RX 7900 XT на базе чиплетов
3
AI Dungeon - самая требовательная к мощности игра для ПК, по словам директора Latitude
5

Популярные статьи

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel — как недооцененная тактика стала моей любимой игрой
40
Неудачная попытка собрать две системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719
120
Меняю брусок алюминия с турбиной на 2U башню в MicroATX системе
30
Крупные NFT площадки постепенно сокращают своих сотрудников, а порой и вовсе прекращают деятельность
20
Мои впечатления от игры Rogue Warrior. Часть 1
7

Сейчас обсуждают

Ильдар Гумеров
20:03
Вспоминаю драйвера к i740
Ошибка драйверов снижала производительность новых видеокарт Intel Arc в сто раз
Гоогле Гооглев
20:03
Эт они берут пример с ордена, " святой джевелин"
Обожествление Биткоина набирает обороты
Mar War
20:02
Сколько отдал за работу и материалы?
Невезучий майнер потратил миллион рублей на оборудование, а заработал всего 90 тыс. рублей
Korden
19:52
Просто у вас там телевизор подключен, судя по описанию. Наверно значительный процент трафика это именно он
Halo Infinite «пожирает» свыше 1 Гбайта интернет-трафика за пару матчей — игроки в замешательстве
ахахах
19:52
если на Украине проверяли его бриты,то там новые комплексы РЭБ специально по беспилотникам говорят в СМИ,испытывают.По дронам итак ракетно-пушечные комплексы типа Панцирь-С1 работают неплохо
Британцы похвастались дроном, который невозможно "угнать"
Владимир
19:51
Куски анигилированной ртх3090 ти от майнинга только)
Геймер получил от Amazon коробку с песком вместо видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
korney
19:48
Меняю брусок алюминия с турбиной на 2U башню в MicroATX системе
SuroviyScam
19:40
Оценивать человека по внешнему виду - это наверное только умные делают, а в коде разобраться и сделать лучшую версию, чтобы доказать, что ты умнее - слабо?
Виталик Бутерин подтвердил сроки перехода Эфира на PoS и назвал ключевые задачи на 2023 год
Дмитрий
19:39
из всего этого барахла только если 6500 за 15к и то задумался бы остальные оверпрайс. 6500 хоть фпс за свои деньги дает и на ней не майнили вообще у картохи в реках печ660 вот покупайте ее на му...
Какую видеокарту купить для World of Tanks в магазинах РФ – 6 игровых моделей от 6000 рублей
CHiCHo
19:34
А чем не угодили шикарные планетарки на 9 передач? Здоровому человеку больше и не надо. Реальным кроссерам чуда из блога не надоть.
Эволюция или революция - вышел велосипед с приводом Supre Drive
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем