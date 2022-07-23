Появился начальный список предполагаемых преемников Core X.

Robert C, Pixabay

Накануне в сети заметили одну из предполагаемых моделей серии процессоров Intel Sapphire Rapids для рабочих станций — 56-ядерный и 112-поточный Xeon W9-3495. Сегодня VideoCardz удалось получить сведения о некоторых других моделях, ссылаясь на анонимные источники ресурс приводит список из 12 процессоров серии 112L/1S Xeon XCC, судя по всему, название указывает на более производительную категорию моделей Extreme Core Config для односокетных систем на базе платформы W790.

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В списке присутствуют как утверждённые модели, так и несколько инженерных образцов. Что интересно, самыми младшими являются 12-ядерные и 24-поточные процессоры, следующие модели в списке появляются с шагом 4 ядра вплоть до 28-ядерного варианта. Далее идут уже 36- и 56-ядерные модели, возможно, в конечном итоге пространство между ними будет заполнено и другими вариантами, неизвестно, насколько список достоверен и полон. Показатель TDP в серии изменяется от 220 Вт до 350 Вт, а объём кэш-памяти от 30 МБ до 105 МБ.

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О количестве поддерживаемых каналов памяти и линий PCIe не сообщается, однако слухи указывают на поддержку 8 каналов и до 112 линий PCIe Gen 5. Ожидается, что процессоры Xeon W станут преемниками серии Core X (Ice Lake-X, Cascade Lake-X) и будут конкурировать с AMD Ryzen Threadripper Pro.