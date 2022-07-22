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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Начало продаж K-процессоров Intel Raptor Lake-S и плат Z790 может планироваться на середину октября
Вероятно, остальные модели придётся подождать до следующего года.
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Intel официально не сообщила, когда процессоры Raptor Lake-S будут представлены, но есть вероятность, что это произойдёт на мероприятии Innovation 2022. Так считает и китайский инсайдер, известный в прошлом по псевдониму Enthusiastic Citizen (кит. 热心市民描边怪), а ныне вещающий со страницы ECSM_Official на платформе Bilibili. По его мнению, презентация процессоров состоится на второй день мероприятия, 28 сентября. В этот же день якобы снимут эмбарго на обзоры, а начало продаж первых процессоров с разблокированным множителем и материнских плат на чипсете Z790 ожидается 17 октября.

Машинный перевод с китайского. Источник: ECSM_Official, Bilibili

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Предполагается, что первыми на рынке появятся три процессора: Core i9-13900K (24C/32T), Core i7-13700K (16C/24T) и Core i5-13600K (14C/20T). Остальные варианты с заблокированным множителем и материнские платы H770/B760 ожидаются уже в следующем году, самым подходящим моментом для объявления о доступности оставшейся части линейки является выставка CES 2023 в начале января.

Источник:
ECSM_Official, Bilibili
Wccftech
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#intel #процессоры #raptor lake-s
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