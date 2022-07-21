EK Water Blocks (EKWB) представила новую линейку низкопрофильных алюминиевых радиаторов для твердотельных накопителей (SSD) M.2 NVMe под названием EK-Quantum Convection. Выпуск линейки компания обосновывает перспективой роста потребности в охлаждении SSD вместе с увеличением их скоростных характеристик, а также распространением двусторонних SSD большого объёма — системы охлаждения состоят из передней и задней панели, обеспечивая охлаждение таких накопителей. Последнее накладывает ограничение совместимости разъёмами M.2 (NGFF) высотой 4,2 мм.
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Кроме продуманной конструкции EK-Quantum Convection отличается ненавязчивым привлекательным дизайном. Вырез в корпусе похож на канал для циркуляции жидкости и как будто напоминает об основной специализации компании, но охлаждение воздушное.
Как отмечает компания, в корпусах с достаточным потоком воздуха новые радиаторы исключат снижение производительности SSD вследствие перегрева (тепловой троттлинг). Если с организацией воздушных потоков есть проблемы, система охлаждения, по крайней мере, значительно отсрочит достижение предельных температур.
EK-Quantum Convection выполнены из алюминия, просты в установке и легко могут быть использованы повторно. Покупателям будут доступны четыре варианта: в чёрном матовом цвете или с отделкой под золото, серебро, никель. Золотистый вариант самый дорогой, рекомендованная цена 35,9 EUR, остальные предлагаются на 4 EUR дешевле.
- Источник:
- EKWB