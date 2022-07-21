Гибридный вариант из Китая подробно изучили.

В разгар криптобума спрос на видеокарты был настолько велик, что для майнинга использовали даже ноутбуки. Со временем на рынке появились странные настольные видеокарты, использующие мобильные графические процессоры. Особое внимание привлекали решения на базе мобильных чипов NVIDIA, поскольку ограничения скорости хеширования LHR они не имели. Самой распространённой такой моделью была RTX 3060M. На данный момент очередная криптовалютная лихорадка отступает, но непонятные гибридные видеокарты на рынке остаются и могут заинтересовать обычных покупателей. Как выяснилось, они довольно неплохи по производительности, но рассматривать их к приобретению для игрового компьютера не стоит.

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Обзор видеокарты RTX 3060M появился на YouTube канале BullsLab, сообщает VideoCardz. После снятия охлаждения предположения подтвердились, в основе гибрида графический процессор GN20-E3, используемый в мобильной RTX 3060. От настольной RTX 3060 гибрид отличается вдвое меньшим объёмом видеопамяти (6 ГБ GDDR6), большим количеством CUDA-ядер (3840 против 3584), меньшим энергопотреблением. В последнем случае возможны варианты, рассматриваемая видеокарта по ограничению TDP оказалась довольно неудачной — лимит 80 Вт, когда лучший мобильный вариант способен усвоить 115 Вт, а настольный и вовсе все 170 Вт. Несмотря на это, производительность в «синтетике» оказалась выше чем у мобильной видеокарты из-за лучшего охлаждения и больших пиковых частот. В 3DMark Fire Strike гибрид набрал 21763 балла, на 2,5% опередив мобильный 115-ваттный вариант и отстав на 1,5% от настольной видеокарты.

Так почему же гибридную RTX 3060M нельзя рекомендовать для покупки. Дело в том, что эти видеокарты не имеют официальной поддержки и для них нет новых драйверов. Доступна лишь старая, кем-то адаптированная версия 512.15. Возможно, даже где то в недрах форумов энтузиастов найдутся более свежие драйвера, но вряд ли кто то захочет заниматься поисками и экспериментами.

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