Предзаказ новинок в Китае стартует сегодня, продажи на следующей неделе.

Xiaomi начинает продажи новых игровых ноутбуков Redmi G 2022 года, модели привлекают внимание сочетанием характеристик и цены, а также строгим приятным дизайном, который будет уместен и в профессиональной среде. На выбор предлагаются конфигурации с процессорами Intel Core 12-го поколения: 8-ядерным 12-поточным Core i5-12450H или 10-ядерным 16-поточным Core i7-12650H. В качестве дискретной графики доступны NVIDIA GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti (95 Вт). Среди других особенностей конфигураций 16 ГБ DDR5-4800 и SSD M.2 NVMe накопитель PCIe Gen 4 объёмом 512 ГБ, поддерживается Wi-Fi 6.

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Отдельного внимания достоин дисплей — это 2.5К панель 16/16,9-дюймов с яркостью 500 нит, глубиной цвета 10 бит. Присутствует сертификат Vesa DisplayHDR 400 и TUV Rheinland, отмечается сниженная составляющая синего света, регулировка яркости DC Dimming. Для любителей игр будет важна совместимость с технологией синхронизации NVIDIA G-SYNC, частота обновления 165 Гц и быстрый отклик 3 мс. Среди внешних интерфейсов присутствуют разъёмы USB 3.2 Gen 2, Thunderbolt 4, видеовыходы HDMI 2.1 и Mini DP 1.4.

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Рекомендованные цены Redmi G 2022 лежат в диапазоне 7499...8299 CNY или 1100…1230 USD по текущему курсу, предварительный заказ до 16% дешевле: 6299…7299 CNY или 930…1080 USD. Предзаказы открываются сегодня, начало продаж 27 июля, сообщает ITHome.