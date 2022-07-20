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Майнинг на Intel Arc A380 пока не работает, а в играх рецензенты отмечают проблемы с ПО
Но потенциал у видеокарты есть.
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Дискретная видеокарта Intel начального класса Arc A380 фигурирует во всё большем количестве обзоров и во всех случаях это вариант китайской компании GUNNIR под названием Photon. Удивительно, но даже в Китае, где новинку представили месяц назад, это пока единственный доступный в продаже вариант. До сих пор непонятно, когда начнутся глобальные поставки и в появятся старшие видеокарты, но повышающаяся медиа активность компании вселяет надежду, что ждать осталось недолго.

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С другой стороны, в обзорах рецензенты критикуют состояние драйверов, похоже, что проблем ещё много и перед запуском более производительных решений их нужно обязательно решить. Ресурс VideoCardz составил список обзоров новинок и обратил внимание на некоторые комментарии технических СМИ, так в ComputerBase отмечали проблемы с графикой и необходимость частых перезагрузок в некоторых играх, автор ресурса Igor’s LAB отметил, что использовать видеокарту без Resizable BAR невозможно и остался недоволен самим исполнением варианта GUNNIR. Есть и хорошие новости, среди популярных программ для майнинга не нашлось тех, которые на данный момент работали бы с Intel Arc A380, отмечает VideoCardz со ссылкой на информацию пользователя Twitter (заблокирован в РФ) DjMines (@djwaters). Хотя на сегодняшний день данный вопрос уже практически не актуален.

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В целом, Intel Arc A380 показывает неплохую производительность и потенциально может конкурировать с AMD Radeon RX 6400 и NVIDIA GeForce GTX 1650 в новых играх. Но для этого нужно соблюсти несколько условий: обязательно включить Resizable BAR и немного увеличить лимиты энергопотребления, тогда в среднем модель уступает 2% GTX 1650 и 5% RX 6400, судя по тесту ComputerBase. Если Intel удастся оптимизировать драйвера и технология XeSS оправдает надежды, то со временем видеокарты преобразятся и, несмотря на запоздалый выход, смогут закрепиться в среднем и бюджетном сегменте. Да, новые поколения видеокарт конкурентов уже на подходе, но, вероятно, обновление начального сегмента появится не так быстро.

Источник:
VideoCardz
Tom's Hardware
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