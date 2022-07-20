Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
В очередном обновлении Google Chrome устранили 11 уязвимостей
Накануне новые версии браузера выпустили для настольных и мобильных устройств.
анонсы и реклама
3070 MSI за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
12700KF за копейки в Ситилинке

Вчера Google выпустила обновления для настольной и мобильной Android-версии браузера Chrome, развёртывание обновлений займёт, как минимум, несколько дней. После обновления пользователи Chrome должны увидеть на странице с информацией о браузере номера сборок 103.0.5060.134 и 103.0.5060.129 для настольной и мобильной версии соответственно.

реклама

Что касается Google Chrome для настольных ПК, компания в блоге отмечает, что расширенное стабильное обновление появится в ближайшее время. В списке устранённых уязвимостей одиннадцать позиций, девять из которых имеют высокий класс опасности, две оставшиеся — средний и низкий. Так что обновление довольно важное. Причём большая часть уязвимостей — это ошибки Use-After-Free, найденные в различных частях браузера. За обнаружение этих проблем исследователи безопасности заработали от 3000 до 16000 долларов США.

Источник:
Googleblog #1, #2
Deskmodder
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#google #google chrome
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Лёгкая облачная операционная система Google ChromeOS Flex готова к широкому развёртыванию
Google разрешит разработчикам использовать сторонние платёжные системы
Google в Евросоюзе разрешила Android-приложениям применять сторонние платёжные системы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Китае RTX 3060 стоит оптом 20 тыс руб, а RTX 3080 от 40 тыс руб
20
Блогер нашёл простой способ запуска новых игр на старых видеокартах – GeForce GTX 1050 снова в строю
31
Сколько стоит видеокарта для World of Tanks в магазинах РФ – 6 недорогих моделей от 6200 рублей
8
На рынке криптовалют некто начинает пампить монеты доступные для майнинга на видеокартах
13
Первые тесты подтвердили 2-кратное преимущество GeForce RTX 4090 над NVIDIA GeForce RTX 3090
23
Поклонники оригинальной Half-Life собираются побить рекорд игры по онлайну в Steam
1
Цены на видеокарты NVIDIA и AMD в магазинах РФ почти вернулись к рекомендованным
12
14 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получили глобальную и европейскую стабильную MIUI 13
+
GeForce RTX 4090 на 30% быстрее в 3D Mark TimeSpy Extreme по сравнению с RTX 3090 Ti
16
Доигрались: Газпром объявил форс-мажор по поставкам газа. Пока только в Германию
109
ЦБ, по слухам, планирует обязать банки регистрировать новых клиентов через единую биометрическую систему
14
Какую видеокарту купить для Cyberpunk 2077 в 4К – 5 самых быстрых моделей в магазинах РФ
14
Стоимость CD Projekt упала на 75% с момента запуска Cyberpunk 2077
9
СМИ: российские блогеры потеряли до 90% дохода
28
Цены на Ethereum и Bitcoin восстанавливаются
13
Специалисты оценили влияние фоновой нагрузки на 6- и 8-ядерные процессоры в играх
17
СМИ: после ухода Autodesk и Dassault Systemes технические вузы массово переходят на российское инженерное ПО
6
Игровые процессоры в РФ дешевеют – Ryzen 7 5800X стоит на 12 000р дешевле рекомендованной цены
5
Minisforum выпускает мини-ПК NUCX17 и NUCX15 с процессорами Intel Core i7-11800H
+
Цены на процессоры в магазинах РФ пошли вниз на фоне укрепления курса рубля
11

Популярные статьи

Агрессивное DRM-порабощение началось: Microsoft Pluton запрещает работу ОС Linux
35
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
25
О влиянии типа SSD накопителя в играх
190
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
20
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
47
Проект платформы "Северный полюс" вышел на финальный этап
29
Святой Грааль физики: Краткая история бозона Хиггса
12
Обожествление Биткоина набирает обороты
3

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
14:20
Нет, я просто подвёл итог.
Рубль вновь укрепился до отметки 55 рублей за 1 американский доллар
A224
14:19
ты провёл большую работу аж на две статьи, но главное было в этом цитируемом комментарии это утилитка чтоб быстро посмотреть хар-ки компа. это даже не синтетический тест. к синтетическим тестам-то дов...
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
Smytjan
14:18
Так я ничего особенного и не писал, а ты что ждал каких то сенсаций?
Рубль вновь укрепился до отметки 55 рублей за 1 американский доллар
Chimbal
14:18
"Откуда вы такие берётесь только." - И правда, откуда вы такие беретесь, для особо одаренных я уже пояснил почему именно фото а не скриншоты в подобных ситуациях, научитесь читать прежде чем оставлять...
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
OgoGoLog
14:16
Спасибо, но ничего особенного, можно даже сказать заурядно.
Рубль вновь укрепился до отметки 55 рублей за 1 американский доллар
Smytjan
14:14
Умничка
Рубль вновь укрепился до отметки 55 рублей за 1 американский доллар
Каа
14:13
Принесли очередной АМД... как же они меня... ну почему... за что... как... Граждане! Выбирайте АМД! Это дёшево, производительно и очень качественно! И не смотрите ЦПУ-З - это сплошной обман! Как бы х...
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
OgoGoLog
14:13
"неподготовленного мозга" Пф, были заголовочные тролли и посерьёзнее чем ты. И ничего, переваривал.
Рубль вновь укрепился до отметки 55 рублей за 1 американский доллар
Smytjan
14:11
Опять глупости пишешь. В украинских-ТГ нет "четко выстроенная структура" там все в фотографиях мертвых заблудившихся учеников и манекены детей. Отдохни, тебе нужно восстановится, информации оказалось ...
Рубль вновь укрепился до отметки 55 рублей за 1 американский доллар
Мать шешенбека
14:10
я про шортсы, в рекомендациях также норм
Игорь Ашманов: рано или поздно Youtube будет заблокирован
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем