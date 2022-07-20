Накануне новые версии браузера выпустили для настольных и мобильных устройств.

Вчера Google выпустила обновления для настольной и мобильной Android-версии браузера Chrome, развёртывание обновлений займёт, как минимум, несколько дней. После обновления пользователи Chrome должны увидеть на странице с информацией о браузере номера сборок 103.0.5060.134 и 103.0.5060.129 для настольной и мобильной версии соответственно.

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Что касается Google Chrome для настольных ПК, компания в блоге отмечает, что расширенное стабильное обновление появится в ближайшее время. В списке устранённых уязвимостей одиннадцать позиций, девять из которых имеют высокий класс опасности, две оставшиеся — средний и низкий. Так что обновление довольно важное. Причём большая часть уязвимостей — это ошибки Use-After-Free, найденные в различных частях браузера. За обнаружение этих проблем исследователи безопасности заработали от 3000 до 16000 долларов США.