В Европе аномальная жара, производители портативных устройств напоминают пользователям о допустимых температурах эксплуатации.

В связи с аномальной жарой в Европе некоторые производители портативных устройств напоминают о приемлемых температурных режимах их работы. Накануне Valve сообщила на официальной странице Steam Deck в Twitter*, что устройство лучше всего работает в диапазоне температур окружающего воздуха от 0°C до 35°C, если температура выходит за верхний предел, то возможно снижение производительности вследствие работы защитных функций. В дополнение специалисты уточнили, что APU в Steam Deck может работать при температурах до 100°C, при достижении этой отметки начинается «троттлинг», а при нагреве до 105°C срабатывает защита и устройство выключается. Неожиданно было узнать, что в APU заложены столь высокие температурные пределы.

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Как сообщает Tom’s Hardware, похожее заявление ранее сделала компания Nintendo в отношении портативной игровой консоли Switch. Производитель считает, что 35°C это максимальная безопасная температура окружающего воздуха для работы консоли. Также Nintendo рекомендует чистить вентиляционные отверстия устройства и заботиться о том, чтобы на расстоянии 10 см от них не находились предметы, препятствующие поступлению воздуха для охлаждения.