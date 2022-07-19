Это огромный прирост относительно текущих моделей.

AMD готовится сделать большой скачок в производительности процессоров не только в потребительском сегменте, но и в серверном с новым семейством EPYC Genoa, которое предложит модели на базе архитектуры Zen 4 с количеством ядер до 96 и поддержкой 12-канальной DDR5. Коллекционер редкого оборудования Yuuki_AnS имеет в распоряжении инженерные образцы таких моделей и занимается их тестированием в различных сценариях, накануне энтузиаст опубликовал результаты тестирования кэша и памяти в AIDA64 одной из лучших моделей с предполагаемым обозначением EPYC 9654.

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По оценкам Wccftech, прирост скоростных показателей огромен, даже по сравнению с AMD EPYC Milan-X. На приведённом снимке видно, что пропускная способность кэш памяти достигает 30 ТБ/с и это превышает показатели EPYC 7773X более чем в два раза. Похоже, что все приводимые результаты получены на инженерных образцах, они могут не отражать производительность финальных версий продуктов, но для примерного понимания разницы между несколькими поколениями должны быть достаточны. Что касается тестов кэш-памяти 2-го и 3-го уровня, в первом случае представитель Genoa был быстрее на 89%, а во втором — в 3,27 раза.

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Инженерный образец предполагаемого EPYC 9654 тестировали в конфигурации с двумя сокетами. Базовая частота процессора 2 ГГц, рабочие частоты изменялись в диапазоне от 2,15 до 3,7 ГГц при максимальном TDP 360 Вт. Объём кэш памяти L2 равен 96 МБ, L3 — 384 МБ. Использовалось 24 модуля памяти DDR5-4800 по 16 ГБ. В оригинальном материале модель также сравнили и с разными инженерными образцами серверных процессоров Intel.