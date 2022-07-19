Исправлены различные ошибки, включая проблемы с воспроизведением видео и аудио в некоторых играх.

На днях появилась очередная предварительная версия Windows 10 21H2, сборка получила номер 19044.1862, а само обновление обозначение KB5015878. В списке изменений есть несколько довольно интересных пунктов, в первую очередь внимание привлекают даже не новые возможности, а улучшения, связанные с производительностью, такие новости всегда на радость, — в обновлении удалось добиться снижения накладных расходов в сценариях с высоким количеством операций ввода-вывода, которые возникают из-за борьбы множества потоков за ресурсы.

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Полный список изменений традиционно приводится в блоге Windows, он довольно большой, среди новых возможностей: настройки показа срочных уведомлений в режиме концентрации внимания на работе (Focus Assist), также восстановили функциональность для сценариев развёртывания Autopilot. Ещё в списке может привлечь внимание повышение надёжности работы функции сброса системы в начальное состояние (PBR), исправление проблем с воспроизведением видео в DX12 играх, аудио при использовании XAudio API, потерей док-станциями подключения к интернету после выхода ПК из спящего режима.