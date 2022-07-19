На прошлой неделе видеокартам Intel Arc Alchemist уделялось довольно много внимания, представители компании Intel даже посетили ряд известных технологических ресурсов с образцами флагманских видеокарт Arc A7. Наверняка это говорит о том, что компания продвигается к полноценному запуску и началу глобальных поставок. Пока определённых сроков нет, первые дискретные видеокарты начального класса для настольных ПК появились в Китае месяц назад и продавались в составе готовых сборок. Только накануне Arc A380 в исполнении Photon от компании GUNNIR наконец-то стала доступна для покупки отдельно, сообщает VideoCardz.
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Модель обнаружили на китайской торговой площадке JD, похоже, что GUNNIR Arc A380 Photon единственный доступный в продаже вариант и стоит он 1299 китайских юаней при рекомендованной цене 1030 юаней. Первая отправка заказов ожидается 27 июля.
Результаты первых тестов Intel Arc A380 оставили неоднозначное впечатление, по техническим характеристикам видеокарта выглядела привлекательнее конкурента в лице AMD Radeon RX 6400, но зачастую уступала в играх. Со временем стали выясняться интересные детали и они вселяют надежду, что производительность модели в будущем улучшат за счёт оптимизаций. Например, в обзоре GUNNIR Arc A380 Photon на YouTube канале PRO Hi-Tech видеокарта преобразилась после увеличения лимитов энергопотребления. Если первоначально модель не могла конкурировать даже с NVIDIA GeForce GTX 1650, то после небольшой регулировки выступала примерно на одном уровне.
- Источник:
- JD.com
- VideoCardz