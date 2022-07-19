Цена немного выше рекомендованной, но похоже, что это единственный доступный вариант.

На прошлой неделе видеокартам Intel Arc Alchemist уделялось довольно много внимания, представители компании Intel даже посетили ряд известных технологических ресурсов с образцами флагманских видеокарт Arc A7. Наверняка это говорит о том, что компания продвигается к полноценному запуску и началу глобальных поставок. Пока определённых сроков нет, первые дискретные видеокарты начального класса для настольных ПК появились в Китае месяц назад и продавались в составе готовых сборок. Только накануне Arc A380 в исполнении Photon от компании GUNNIR наконец-то стала доступна для покупки отдельно, сообщает VideoCardz.

реклама

Модель обнаружили на китайской торговой площадке JD, похоже, что GUNNIR Arc A380 Photon единственный доступный в продаже вариант и стоит он 1299 китайских юаней при рекомендованной цене 1030 юаней. Первая отправка заказов ожидается 27 июля.

анонсы и реклама 3060 за копейки в Регарде, смотри 3070 дешевле 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей Рухнула цена i9 12900K - смотри RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b> 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte за 55тр в Регарде В ДВА раза снижена цена RX 6600 RX 6600 за 30тр в Регарде 3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 85тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры за 10 тр в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр

Результаты первых тестов Intel Arc A380 оставили неоднозначное впечатление, по техническим характеристикам видеокарта выглядела привлекательнее конкурента в лице AMD Radeon RX 6400, но зачастую уступала в играх. Со временем стали выясняться интересные детали и они вселяют надежду, что производительность модели в будущем улучшат за счёт оптимизаций. Например, в обзоре GUNNIR Arc A380 Photon на YouTube канале PRO Hi-Tech видеокарта преобразилась после увеличения лимитов энергопотребления. Если первоначально модель не могла конкурировать даже с NVIDIA GeForce GTX 1650, то после небольшой регулировки выступала примерно на одном уровне.