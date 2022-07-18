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Специалисты оценили влияние фоновой нагрузки на 6- и 8-ядерные процессоры в играх
Команда TechSpot и Hardware Unboxed выяснила, намного ли 6-ядерный процессор больше подвержен влиянию фоновых программ, таких как браузер и клиент для голосового общения.
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Современные игры хорошо оптимизированы под многоядерные процессоры, пожалуй, на сегодняшний день оптимальным выбором являются 6-ядерные и 12-поточные модели. Есть пользователи, которые утверждают о существенном преимуществе 8-ядерных процессоров над 6-ядерными в случаях, когда параллельно с игрой работают несколько программ: средства коммуникации, веб-браузер, проигрывающий музыку или видео. Специалисты ресурса TechSpot и Hardware Unboxed доказали тестированием, что даже в таких сценариях разница между 6- и 8-ядерными процессорами невелика, главное, чтобы хватало оперативной памяти.

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Специалисты оценили влияние фоновых процессов на игровую производительность систем с процессорами AMD Ryzen 5 5600 и Ryzen 7 5700X, видеокартой Radeon RX 6900 XT и 32 ГБ оперативной памяти. Основной набор тестов включал 8 игр, разные сочетания нагрузок и разрешений экрана. Пожалуй, больший интерес вызывает сложный сценарий: проигрывание 1080p видео в браузере и общение в Discord со всеми включёнными функциями обработки голоса. На начальном этапе было замечено, что нагрузка от приложений невелика и в пике достигает 9%.

Игры, где потеря FPS была наибольшей. На основе данных: TechSpot и Hardware Unboxed

Наибольшее влияние от фоновой нагрузки наблюдалось в 4 играх — это Asetto Corsa Competizione, Halo Infinite, Watch Dogs Legion и Assassins Creed Valhalla. Везде картина одинакова, система с 6-ядерным процессором теряет больше FPS в редких событиях — до 10%.

Рассуждения по итогу тестирования довольно обширны, нельзя сказать, что 6-ядерный Ryzen 5 5600 значительно хуже своего 8-ядерного собрата: только в половине из протестированных игр влияние на редкие события оказалось выше 5%. Но специалисты признают, что если фоновые нагрузки серьёзнее браузера и Discord, то инвестиции в большее количество ядер могут быть оправданы. Неплохо было бы увидеть в тестировании Intel Core i3-12100, в играх новинка иногда обходит 6- и 8-ядерные процессоры, а вот как она поведёт себя в сценарии с фоновой нагрузкой — довольно интересно.

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Источник:
TechSpot и Hardware Unboxed
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#amd #процессоры
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