Тематика слухов плавно меняется от характеристик к результатам тестов.

Вероятно, на данный момент образцы игровых видеокарт NVIDIA следующего поколения активно тестируются в лабораториях компании. По слухам, анонсировать GeForce RTX 4090 могут в сентябре. Если это так, то сейчас самое время заниматься подготовкой видеокарты. Так или иначе, известный инсайдер @kopite7kimi в своём Twitter* назвал предполагаемую оценку графической производительности флагманского решения в 3DMark Time Spy Extreme — более 19000 баллов, передаёт Wccftech.

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По данным сравнения ресурса, оценка почти вдвое превышает таковую у RTX 3090, если точнее, на 90%. В сравнении с RTX 3090 Ti преимущество сокращается примерно до 70%, но это всё ещё невероятно большой прирост. Также инсайдер сообщает, что частота графического процессора видеокарты может легко достигать 3 ГГц. Никаких подтверждений результатов нет, впрочем, как и характеристик, поэтому стоит относиться к информации с долей скептицизма. Характеристики, о которых ранее сообщал инсайдер, включают 16384 CUDA-ядер и 24 ГБ GDDR6X видеопамяти чипами 21 Гбит/с и шиной 384-бит.

Источник: @kopite7kimi в Twitter *(заблокирован в РФ) Wccftech