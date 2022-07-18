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Инсайдер назвал оценку RTX 4090 в 3DMark — почти в два раза больше, чем у RTX 3090
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Вероятно, на данный момент образцы игровых видеокарт NVIDIA следующего поколения активно тестируются в лабораториях компании. По слухам, анонсировать GeForce RTX 4090 могут в сентябре. Если это так, то сейчас самое время заниматься подготовкой видеокарты. Так или иначе, известный инсайдер @kopite7kimi в своём Twitter* назвал предполагаемую оценку графической производительности флагманского решения в 3DMark Time Spy Extreme — более 19000 баллов, передаёт Wccftech.

Сравнительные данные: Wccftech

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По данным сравнения ресурса, оценка почти вдвое превышает таковую у RTX 3090, если точнее, на 90%. В сравнении с RTX 3090 Ti преимущество сокращается примерно до 70%, но это всё ещё невероятно большой прирост. Также инсайдер сообщает, что частота графического процессора видеокарты может легко достигать 3 ГГц. Никаких подтверждений результатов нет, впрочем, как и характеристик, поэтому стоит относиться к информации с долей скептицизма. Характеристики, о которых ранее сообщал инсайдер, включают 16384 CUDA-ядер и 24 ГБ GDDR6X видеопамяти чипами 21 Гбит/с и шиной 384-бит.

Источник:
@kopite7kimi в Twitter *(заблокирован в РФ)
Wccftech
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#nvidia #видеокарты #nvidia geforce
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Любовник шешенбека
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кожаная тыква
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