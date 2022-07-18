Чтобы представить свои продукты, компания ADATA создала трёхмерный виртуальный выставочный мир MERAVERSE, для посещения которого достаточно веб-браузера. Познакомиться со всеми новинками можно непринуждённо прохаживаясь между виртуальными стендами, а можно воспользоваться быстрым перемещением. Среди множества устройств компания отмечает ряд продуктов под брэндом XPG: твердотельный накопитель (SSD) с поддержкой интерфейса PCIe Gen5 x4 и спецификации NVMe 2.0, новые модули памяти DDR5, а также продвинутую беспроводную игровую мышь.
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SSD нового поколения вызывает неподдельный интерес, модель пока что называется довольно просто XPG PCIe Gen5 SSD. В основе устройства контроллер Silicon Motion SM2208, максимальные скорости последовательного чтения и записи составляют 14 ГБ/с и 12 ГБ/с соответственно. Количество случайных операций блоками 4K на чтении до 1,8 млн IOPS, на записи — до 1,6 млн IOPS. В серии представят модели ёмкостью до 8 ТБ. Самое интересное, несмотря на страшилки про высокий нагрев, SSD оснащён аккуратной и красивой системой охлаждения, как отмечается, конструкция запатентована и позволяет эффективно рассеивать тепло для поддержания максимального быстродействия.
В сериях модулей памяти XPG DDR5 SLAYER/CASTER RGB будут представлены варианты со скоростью до 7000 МТ/с. Дизайн модулей SLAYER отличается треугольным узором с чередованием зеркальных и матовых поверхностей, а CASTER — вольфрамово-серой цветовой схемой и футуристическим видом. Оба варианта оснащаются красочной RGB подсветкой.
Игровая мышь XPG ALPHA WIRELESS предлагает эргономичную форму для правшей, оптимизированную под разные типы хвата. В основе мыши сенсор PAW-3335 и переключатели OMRON, продолжительность работы от батареи достигает 60 часов, поддерживаются различные варианты подключения (Bluetooth, 2.4G, USB), фирменное ПО позволит точно настроить кнопки, разрешение и подсветку.