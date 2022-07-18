Теперь это нужно учитывать при покупке готовых систем и видеокарт.

Самый младший вариант в линейке видеокарт NVIDIA Ampere — это GeForce RTX 3050. Модель довольно долго добиралась до настольных ПК, но в конечном итоге появилась, позиционируясь как решение для комфортного игрового процесса с кадровой частотой более 60 FPS в современных играх при включённой трассировке лучей и DLSS. Оказывается, RTX 3050 существует в нескольких версиях, кроме вариантов для розничной продажи есть и те, что предназначены для сборщиков готовых систем — их характеристики отличаются не в лучшую сторону, сообщает ITHome со ссылкой на информацию китайского блогера Golden Pig Upgrade Pack (кит. 金猪升级包) в Weibo.

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Обе модели основаны на графическом процессоре GA106, но отличаются количеством активных CUDA-ядер и уровнем рабочих частот. Если в варианте для розничной продажи активны 2560 CUDA-ядер, то в OEM варианте немного меньше — 2304. Рабочие частоты тоже ниже: 1,51 ГГц с ускорением до 1,76 ГГц, когда у розничного варианта 1,55 ГГц и 1,78 ГГц соответственно. Пиковая теоретическая производительность розничной RTX 3050 на операциях FP32 9,11 Тфлопс и это на 10,5% выше 8,24 Тфлопс у OEM варианта.

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У OEM варианта RTX 3050 нет никаких примечательных особенностей, стандартное исполнение с двухвентиляторной системой охлаждения и одним 8-контактным разъёмом питания. Одним из отличий может являться отсутствие каких-либо обозначений производителей и брэндов за исключением надписи GeForce RTX 3050. Любителям покупать комплектующие на китайских торговых площадках теперь нужно быть внимательнее при выборе RTX 3050, можно случайно приобрести OEM вариант с менее производительным чипом, при покупке готовых систем также лучше уточнить версию установленной видеокарты.