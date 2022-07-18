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Huawei представит HarmonyOS 3.0 и новые устройства на конференции 27 июля в Китае
Бета-тестирование началось полторы недели назад.
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Спустя полторы недели после начала официального бета-тестирования операционной системы HarmonyOS 3.0 Developer Beta компания Huawei назвала дату релиза. Первоначальные предположения были близки, в Китае систему представят 27 июля, сообщает Gizmochina со ссылкой на страницу компании в социальной сети Weibo. На этот день запланирована большая конференция, где представят не только новую ОС, но и новые устройства.

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Как отмечалось ранее, бета-версия для разработчиков HarmonyOS 3.0 получила довольно много новых возможностей, среди них улучшение фреймворков, компиляторов, несколько тысяч новых командных интерфейсов, поддержка WebGL и многие другие нововведения, которые позволят интегрировать новые функции в приложения, сделать их удобнее и отзывчивее, максимально использовать возможности устройств. Бета версия HarmonyOS 3 поддерживает такие устройства, как серия смартфонов P50, серия Mate 40 и 12,6-дюймовая модель планшета MatePad Pro 2021 года.

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Ожидается, что на предстоящей конференции Huawei может представить новые Smart TV, серию смартфонов Mate 50 на базе HarmonyOS 3.0, а также новый ноутбук MateBook X Pro, планшет MatePad Pro 11 и смартфоны Enjoy 50 Pro.

Источник:
Huawei в Weibo
Gizmochina
MyDrivers
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#huawei #операционные системы #harmonyos
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