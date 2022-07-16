Intel начала активнее продвигать свои производительные видеокарты Arc Alchemist серии A700, на этой неделе представители компании посетили известные ресурсы и популярных блогеров, захватив с собой образцы видеокарт. Модель A750 уже обсуждалась в новостях, а вот A770 накануне впервые появилась на очередной YouTube трансляции WAN Show канала Linus Tech Tips, гостями мероприятия стали сотрудники Intel Том Питерсен (Tom Petersen) и Райан Шраут (Ryan Shrout).
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Версию Intel Arc A770 Limited Edition можно рассмотреть с разных ракурсов лишь в нескольких моментах (23:05), сложно найти какие-то отличия от уже показанной ранее A750 — конструкция кожуха и вентиляторов идентична, используется та же схема дополнительного питания 6+8 и тот же набор видеовыходов (3xDP, 1xHDMI). Специалисты отметили, что модель хорошо справляется с играми и поддаётся разгону, а версия Limited Edition отличается наличием подсветки.
Представители Intel сказали, что модель поступит в продажу раньше, чем об этом станет известно, но никаких определённых дат так и не назвали, как и характеристики. По неподтверждённой информации, Arc A770 получит полноценный графический процессор ACM-G10 с 32 ядрами Xe-Cores и 16 ГБ видеопамяти GDDR6.
- Источник:
- Linux Tech Tips, YouTube
- VideoCardz