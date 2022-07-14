Дополнения можно забрать в Origin.

Похоже, что многие DLC к играм серии Mass Effect и Dragon Age теперь можно получить совершенно бесплатно на платформе EA Origin. Это связано с упразднением многоступенчатой системы покупки дополнений, промежуточным звеном которой были очки BioWare. Как сообщает PCGamer со ссылкой на информацию участника сообщества Reddit под псевдонимом AircraftSam89, пользователи EA Origin, обладающие каким-то запасом очков BioWare, получают на электронную почту письма, где сообщается о недоступности этой внутренней валюты с 11 октября текущего года.

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В этом же письме содержится информация о бесплатном статусе большинства дополнений для Dragon Age II, Dragon Age: «Начало» (Origins), Mass Effect 2 и Mass Effect 3 за исключением многопользовательских дополнений, на приобретение которых и предлагается потратить оставшиеся очки BioWare ибо в дальнейшем получить эти дополнения можно будет только за внутриигровую валюту. Также отмечается, что весь контент, ранее приобретённый пользователями, останется им доступен, а другая специальная валюта платформы продолжит своё существование.

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Разведав обстановку для Dragon Age: Origins можно заключить, что пока большинство дополнений действительно можно получить без каких-либо ограничений, посетив вкладку дополнительный контент на странице игры в Origin, а вот дополнения для Mass Effect 2 получить не удалось.