Модель прошла тщательное тестирование.

Компания Western Digital сообщила, что твердотельный накопитель WD_BLACK SN850 NVMe стал первым в отрасли официально лицензированным компанией Sony продуктом для использования в игровой консоли PlayStation 5 (PS5). Ранее компания уже заявляла о совместимости модели WD_BLACK SN850 NVMe с PS5, как известно, на рынке есть и другие накопители, производители которых заявляют о совместимости с этой игровой консолью, опираясь на требования Sony по размерам и скоростным характеристикам. Так чем же отличается лицензированный продукт. Как можно понять из объявления Western Digital, отличие заключается в тщательном тестировании.

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Со слов компании, производительность накопителя проверялась в нескольких сценариях и в некоторых из самых требовательных игр различных жанров. Продолжительность испытаний достигала сотен часов, чтобы убедиться в стабильности скоростных характеристик и качестве игрового процесса. Не уточняется, есть ли в новом накопителе какие-то технические изменения относительно ранее представленных моделей WD_BLACK SN850 NVMe, скоростные характеристики остались на прежнем уровне: скорости чтения до 7000 МБ/с.

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Однако сертифицированная для PS5 модель WD_BLACK SN850 NVMe представлена в каталоге компании отдельно от ранее выпущенных вариантов этого же накопителя. Она оснащается радиатором и будет доступна по цене 169,99 USD за вариант объёмом 1 ТБ и 279,99 USD за вариант объёмом 2 ТБ. Начало продаж запланировано на середину августа. Для совместимости прошивка PS5 должна быть версии 21.02-04.00.00 или новее.